قرار رسمي ضد ريهام سعيد بعد حلقة "تعذيب الثعلب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" على أي وسيلة إعلامية.

وينص القرار على منع ظهور ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.



وجاء في بيان للنقابة أن هذا "القرار جاء بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإيقاف برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى التي اتهمت الإعلامية المصرية بتعذيب أحد الثعالب.

وفور صدور القرار نشرت ريهام سعيد جزءا من الحلقة عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام وأرفقتها بتعليق: "شوفوا الحلقة، أي حاجة من ربنا حلوة وخير".

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها المجلس الأعلى للإعلام قرارا بمنع ريهام سعيد من الظهور، إذ كانت المرة الأولى في أغسطس/ آب 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.