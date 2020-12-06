NETFLIX تُعلن عن بدء إنتاج مسلسل MALDIVAS البرازيلي

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الترويجي للمسلسل الكوميدي البرازيلي "مالديفاس" الذي يدور حول الغموض المحيط بسكّان مبنى "مالديفاس"، والذي يحمل عنوان المسلسل اسمه، والمكائد التي تُحاك هناك والكثير من السخرية والفكاهة الغريبة.

تُرى إلى أي مدى يُمكن أن يصل المرء ليُبقي أسراره طيّ الكتمان؟ وكم من قصص يُخفيها الجيران المطمئنون القاطنون في حيّ "بارا دا تيجوكا"؟

تبدأ القصة عندما تنتقل "ليز" ("برونا ماركيزين") من "غويانيا" إلى "ريو دي جانيرو" لتتواصل مجددًا مع والدتها التي توفّيت في حادثة حريق غامضة. وفي محاولتها لاكتشاف سبب وفاة والدتها المفاجئة، تضطرّ لإخفاء نفسها عن عينيّ المحقّق "دنيالسون" ("روماني")، والتوغّل في عالم مليء بالشخصيات الفريدة. ومن بين تلك الشخصيات، "ميلينا" ("مانو غافاسي")، ملكة "مالديفاس" مَن يبدو عليها أنها تحظى بحياة مثالية مع زوجها جرّاح التجميل "فيكتور هو" ("كليبر توليدو")، والمغنية السابقة لموسيقى "الفأس" "رايسا" ("شيرون مينيزيس")، وقد أصبحت الآن امرأة أعمال ناجحة ومتزوجة من مغني فرقتها السابق "كاوا" ("سامويل ميلو"). إضافة إلى الأم "كات" ("كارول كاسترو") وزوجها "غوستافو" ("غيليهمي وينتر") الذي يقضي عقوبة الإقامة الجبرية في المنزل، و"فيرونيكا" ("ناتاليا كلاين")، وهي امرأة دخيلة لم تنسجم مع نساء المبنى، وخطيب "ليز" القرويّ "ميغيل" ("دانيلو ميسكيتا").

في الفيديو الذي نشرته Netflix والذي يكشف عن اسم المسلسل الحقيقي وكادر التمثيل، يجسّد الممثّلون والممثّلات أسلوب مسلسل Maldivas الساخر احتفاء ببدء الإنتاج، ويتبادلون النكات حول التسريبات المستمرّة للمعلومات، والتي تسبّبت بخلق تكهّنات وتوقّعات كثيرة حول المسلسل.