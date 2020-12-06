مكادي نحاس تمثل العرب في "معاً شيء جميل"

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"الخليج 365" من بيروت: للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، كون 197 موسيقيا -واحد من كل بلد- أوركسترا الأرض، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معا.



وتمثل الفنانة الأردنية مكادي نحاس الأردن والعالم العربي في هذا المشروع الغنائي، الذي يجمع 197 موسيقيا من مختلف دول العالم في أغنية واحدة.

وصدرت أمس الأول أغنية "معاً شيء جميل" التي أدتها "أوركسترا الأرض" والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معاً، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين.

وقالت أولغا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده 3 سنوات، وكأن "العالم كله يداً بيد".

وفي مايو 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيرا من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطاً موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.