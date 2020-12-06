شكرا لقرائتكم خبر عن "المحكمة" فيلم جديد يجمع بين محمود عبد المغنى وصلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلم جديد يجمع بين كل من النجم صلاح عبد الله والفنان محمود عبد المغنى بعنوان مبدئى "المحكمة" من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله، وسيتم تغيير الاسم بعد الانتهاء من كافة التفاصيل، وهناك جلسات عمل تتم بين صناع العمل للوقوف على الخطوط العريضة واختيار مجموعة كبيرة من النجوم استعداداً لانطلاق التصوير، فهناك وجوه شابة جديدة تشارك في الفيلم مع عدد من ضيوف الشرف.

وكان أخر ظهور للفنان محمود عبد المغنى فيلم "صاحب المقام" مع النجمة يسرا والذى حقق نجاحا كبير الذى عرض على احدى المنصات الإلكترونية.

ويعرض لمحمود عبد المغنى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين والذى تتصدر حلقاته يومياً تريند جوجل، بعد الصدى الكبير بعد عرض كل حلقة يومياً، ويشارك في بطولته كل من نيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

بينما المخرج محمد أمين قد انتهى من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"، والذي هو من بطولة زينة وليلى علوي، وتدورأحداث الفيلم حول الحياة بعد ثورة 25 يناير، وينتظرعرضه في السينمات، يشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.