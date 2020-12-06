شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض تقابل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى مسلسل"اللى ملوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة عايدة رياض لاسرة مسلسل "اللى ملوس كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقررعرضه فى رمضان المقبل، حيث تجسد عايدة دوراً محورياً فى أحداث المسلسل، الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكرى.

وتجرى شركة سينرجى المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين، بعدما تعاقدت مع ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، محمود حافظ، وجارى استكمال باقى التعاقدات، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف فى المسلسل .

عايدة رياض تصور أيضاً مسلسل "ورد"مع الفنانة حنان مطاوع، من المقرر تعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد صيام، نضال الشافعى، وتيام قمر، وسارة الشامى، وأخرون، اخراج شادى أبو شادى

يشارإلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى، ومخرج منفذ محمد الخبيرى، وانتاج شركة سينرجى .