شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: أغنية "مش بالساهل" تحمل عدد من المفاجآت وأستعد لطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم محمد عدوية طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "مش بالساهل" المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم ومن إنتاج ياسر حسانين .

عدوية قال في تصريحات لـ"الخليج 365" الأغنية تحمل عدد من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى الذى أقدمها، مشيرا أن أغنية " أننى تلقيت ردود أفعال قوية عقب طرح برومو أغنية "بالساهل" الذى أراهن عليها بقوة، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات قريبا .

من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الفعل التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وحازت الأغنية على إعجاب الكثير.

وطرح محمد عدوية منذ فترة أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".