تراند اليوم : الكشف عن مرض فيفي عبده بعد ظهورها في فيديو صادم وطلب الدعاء من جمهورها

كشفت مصادر صحفية عن الحالة الصحية التي تعاني منها الفنانة فيفي عبده.

وقالت المصادر إن فيفي تعاني من آلام مبرحة في الظهر وتمارس بعض جلسات العلاج الطبيعي .

وأشارت المصادر إلى أن فيفي استدعت الطبيب إلى منزلها الذي أمر بنقلها إلى المستشفى لمحاولة علاجها فضلا عن تلقيها بعض جلسات العلاج الطبيعي.

وأوضحت المصادر أن الطبيب استبعد التدخل الجراحي - مؤقتا - لحين النظر إلى نتائج الخطة العلاجية الموجودة حاليا.

وأكدت المصادر أن فيفي عبده فقدت القدرة على الحركة حاليا لكنها سوف تستعيدها خلال أسابيع مع تطور خطة العلاج.

كانت فيفي طالبت جمهورها بضرورة الدعاء لها للخروج من محنة مرضها.

