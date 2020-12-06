إلغاء حفل صابر الرباعي في القاهرة.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي إلغاء حفله المقرر إقامته في قاعة المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونشر الرباعي المصلق الدعائي للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام، وأرفقه بتعليق يتضمن بيان إلغاء الحفل وجاء فيه: "نظراً للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة، خوفاً منا على سلامتكم جميعاً وحرصاً على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الإصابة لا قدر الله".
وكان موقع تيكت مارشه نشر أسعار التذاكر منذ أيام، وبدأ الجمهور الحجز بالفعل.
يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل.
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