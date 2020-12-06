سمية الخشاب أمام سيارة فارهة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. ظهرت "الخشاب" في الصور من أمام سيارة فارهة، نالت الصور إعجاب جمهورها. وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

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