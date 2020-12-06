شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كلمات أغنية "تقيل وهادى" لـ حاتم فهمى قبل طرحها على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حاتم فهمى أغنيته الجديدة على أنغامى وتحمل إسم "تقيل وهادى" ومن المقرر إذاعتها قريبا على موقع اليوتيوب على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في إحدى الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم من كلمات وألحان عمرالشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب ومن المقرر طرحها على اليوتيوب والقنوات الفضائية شهر ديسمبر المقبل .

وتقول كلمات الأغنية

ضحكة خلت قلبي يولع تعبت قلبي معاك

حقك اتقل عادي وادلع برحتك انت فداك

انا كانت تقيل وهادي لا فرقلي مين قصادي

شقلبتلي لي حياتي نستني مين انا

ياسيدي خد وقتك عادي فكر يومين تلاته شهور

بس اوعا تبعد لا مش هقدر اهو دا الي مش معقول

ضحكة خلت قلبي يولع تعبت قلبي معاك

حقك اتقل عادي وادلع برحتك انت فداك

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

كما كان قد طرح دعاء دينى في موسم رمضانت الماضى، يحمل اسم "خليك واثق فى الله" وهو من كلمات وألحان عز الدين وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الدعاء" خليك واثق في الله عايش لرضاه كل الأوقات وياه، ده مفيش حد بينساه إلا وتلقاه ديماً تعبان جواه، وبلاش تيأس من الأول لو أنت حلمك إتأجل هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه، خليك ديماً مقربله بطيبة قلبك إوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه" .