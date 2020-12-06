نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي بالكأس: ألف مبروك يا بيبو الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عبَّر الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

وكتب الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك يا بيبو الثلاثية.. ألف مبروك لأبطال الأهلي والموس وجماهير الأهلي..

هارد لك لأبطال طلائع الجيش ولطارق العشري.. قدمتم مشوارا رائعا في مسابقة الكأس وخرجتم في النهائي بضربات الحظ بعد تعادلكم مع بطل إفريقيا".

أضاف: "البطولة الـ140 وأعلى الأندية تتويجا حتى الآن في القرن الحادي والعشرين.. فخر لمصر والمصريين".

تابع: "ألف مبروك مرة أخرى.. ودايما الأهلي يفرحنا إن شاء الله.. ونختم الليلة بطلب بسيط.. سوبر أفريقيا يا أهلي".

وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).