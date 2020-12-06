شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يضع عمر كمال فى موقف محرج بسبب مباراة الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مقطع فيديو أثناء مشاهدته مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر التي أقيمت مساء السبت، حيث كان بصحة صديقه مطرب المهرجانات عمر كمال.

وظهر في الفيديو الذي نشره أيضا عمر كمال عبر انستجرام، الذي وضعه حسن شاكوش في موقف محرج خلال متابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث قال شاكوش :"نفسي اعرف قاعد يتفرج على الماتش ليه"، فيما رد كمال :" عندي روح رياضية"، فيما علق شاكوش قائلا :"جاي يفرح فينا"، بينما سأله أحد أصدقائه :"لابس أحمر ليه.. قولهم أنك بقيت أهلاوي" فرد كمال قائلا :"لا"، وأثناء حديثهم أحرز النادي الأهلي هدفا في شباك طلائع الجيش.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسم.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

شاكوش وعمر كمال



عمر كمال



كمال وحسن شاكوس