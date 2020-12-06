محمد محسن بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش: موسيماني راجل بركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
عبَّر الفنان محمد محسن، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، مساء السبت.
وكتب محسن عبر حسابه على "تويتر": "موسيماني ده راجل بركة والله.. مبروك للأهلي وتحية لطلائع الجيش على الأداء القتالي حتى آخر لحظة.. ماتش جميل وتتويج أجمل عشان جه بعد تعب وإصرار وتوفيق كبير.. مبروك لكل الأهلاوية".
وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).
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