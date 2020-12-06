محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي شوّق الفنان مصطفى درويش، الجمهور، لفيلم "100 وش"، معلنا أنه سيُطرح في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر 2021. ونشر درويش، صورة له مع الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "انتظروا فيلم (100 وش) في عيد الفطر.. يا ترى هتعمل إيه تاني يا شبح العالم". وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى درويش يعلن موعد طرح فيلم "100 وش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.