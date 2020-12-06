"ما كفاية بقى".. هكذا علّق صلاح عبد الله بعد فوز الأهلي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان صلاح عبد الله المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، مساء السبت.

ونشر عبد الله، صورة له من أحد أفلامه ومدون عليها عبارة: "ما كفاية بقى"، وعلّق عبر حسابه على "تويتر": "مبروك الأهلي الرائع.. وأحسنت جدا يا طلائع".

وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).