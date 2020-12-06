"ها إيه تاني؟".. أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بالكأس على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عبَّر الفنان أحمد صلاح السعدني، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، مساء السبت.

ونشر السعدني صورة للفنان محيي إسماعيل مصحوبة بالبطولات التي حققها الأهلي هذا العام، وهي كأس مصر، والدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، معلّقا عبر حسابه على "تويتر": "ها إيه تاني؟ السوبر يا أهلي".

وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).