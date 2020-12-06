"ها إيه تاني؟".. أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بالكأس على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
عبَّر الفنان أحمد صلاح السعدني، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، مساء السبت.
ونشر السعدني صورة للفنان محيي إسماعيل مصحوبة بالبطولات التي حققها الأهلي هذا العام، وهي كأس مصر، والدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، معلّقا عبر حسابه على "تويتر": "ها إيه تاني؟ السوبر يا أهلي".
وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).
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