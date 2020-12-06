شهيرة تهاجم رئيس مهرجان القاهرة بسبب محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

ردت الفنانة شهيرة حمدي، على تصريحات المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والتي عقب فيها عن الانتقادات التي طالت المهرجان بسبب عدم تكريمه لاسم زوجها الكبير الراحل محمود ياسين باعتباره أحد أهم نجوم السينما المصرية.

واستنكرت شهيرة، تصريحات حفظي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق.. والله عيب جه يكحلها عماها".

وكان محمد حفظي قال خلال الاحتفال بافتتاح معرض صور كواليس أفلام المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، إن وفاة الفنان محمود ياسين من أكبر الأحداث الفنية هذا العام، ولم يكن مقصودا تجاهله من قِبل المهرجان.

وأكد حفظي أنه لا ينكر فضل محمود ياسين على السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك فيه كثيرا، موضحا أن المهرجان لم ينته بعد وقد يتم إقامة احتفالية في الختام أو ضمن الفعاليات لتكريم الفنان الكبير الراحل.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

