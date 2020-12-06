مسدس جيمس بوند في فيلم "دكتور نو" يباع في مزاد بمبلغ غير متوقع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:40 صباحاً - كل إكسسوارات وسيارات ومسدسات وتذكارات أفلام جيمس بوند تشهد إهتماماً عالمياً متزايداً في كافة أرجاء العالم،وتباع بأعلى الأسعار التي لا يمكن تخيلها،خاصةً تذكارات الأفلام القديمة الأولى،وأشهرها فيلم "الدكتور نو" لبطله الأسكتلندي الراحل شون كونري.



فقد أصبحت المشاهد التي يظهر فيها المسدس نصف الآلي وهو من طراز " والثر بي بي" ،وكذلك الطراز الأصغر "بي.بي.كيه"، أحد أشهر المشاهد في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة على مستوى العالم،ونال المسدس بطرازيه المختلفين اهتماماً أكبر بعد استخدام النجم العالمي الراحل السير شون كونري له في فيلم "دكتور نو" عام 1962 ،وتم بيع المسدس مؤخراً مقابل 256 ألف دولار في مزاد أقيم في بيفرلي هيلز،وفقاً لموقع "فاريتي".

سعره تجاوز تقدير وتخمين الخبراء

وأشارت دار المزادات التي تولت عملية البيع إلى أن السعر تجاوز تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة في تاريخ السينما.



امتلكه صاحبه لأكثر من 14 عاماً

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وقبل بيعه كان المسدس مُلك المنتج السينمائي دان لانيجان الذي استمتع بامتلاكه لأكثر من 14 عاماً،وقال دان لانيجان،إنه اشترى المسدس الفريد قبل 15 عاماً لشدة حبه وإعجابه بفيلم "الدكتور نو" بطولة شون كونري،وكان ومازال من محبي سلسلة جيمس بوند الشهيرة،والمسدس الشبه أوتوماتيكي أتى أصلاً من مورد سلاح متخصص في المملكة المتحدة،ثم بيع بمزاد علني عام 2006،واشتراه آنذاك دان لانيجان.

وأشار دان لانيجان ،أن المسدس لم يعد مستخدماً كسلاح ناري.

وحول سبب بيعه الآن بعد اقتنائه له فترة طويلة جداً،قال: "تغيرت اهتماماتي على مر السنين"، وأضاف أن المسدس يحتاج إلى منزل آخر،وأن يكون مع شخص يمنحه الحب الذي يستحقه.

وكان دان لانيجان قد وقع عقداً مع دار جوليان للمزادات قبل وفاة شون كونري بأسبوعين،وبعد وفاة كونري،لم يرتاح نفسياً لبيعه في هذا التوقيت لأنه لا يريد الإستفادة من وفاة بطل فيلم "الدكتور نو"،وأصبح المسدس أكثر أهمية له،وفكر بسحبه من المزاد،لكن دار المزادات أقنعته بالتراجع عن فكرته،وأن هذه الأشياء طبيعية وتحدث كل يوم.



الفائز بالمزاد أمريكي شاهد كل أفلام جيمس بوند



وفي بيان صادر من دار جوليان للمزادات،اختار الفائز بالمزاد والمسدس عدم الكشف عن هويته،لكنه قال إن المالك الجديد أمريكي ،شاهد كل أفلام جيمس بوند مع أطفاله.

وتوفي الممثل الأسكتلندي السير شون كونري أشهر من جسد شخصية جيمس بوند،وبطل فيلم "الدكتور نو"، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الماضي، عن عمر يناهز 90 عاما بعد معاناة قصيرة من أمراض الشيخوخة والزهايمر ،فمات أثناء نومه في منزله الخاص بجزر البهاما الذي اختارها لقضاء سنواته الأخيرة فيها بهدوء.