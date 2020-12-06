تفاصيل أحداث زهرة الثالوث الحلقة 50 مترجمة بالعربية

استحوذت زهرة الثالوث الحلقة 50 مترجمة بالعربية على مؤشرات البحث بجوجل في مصر والممكلة العربية السعودية بعد تطور احداثه المليئة بالاثارة والتشويق والتي نجحت في جذب انتباه الجمهور العربي له وزيادة فضوله في معرفة ما سيدور بالحلقات القادمة.

احداث زهرة الثالوث الحلقة 50 مترجمة بالعربية

وكانت احداث الحلقات السابقة من المسلسل التركي زهرة الثالوث، شهدت احداث ساخنة بعد قيام الجدة عزيزة بدفع الموال لأشخاص حتى ينتقموا من هزار وقتله، واخبرت والده نصوح بهذا لتتفاجأ بما يقوله لها، فيفصح عن السر المكتوم لسنوات، ويعترف لها أن هزار ابنها أيضًا وليس ولده وحده، لتصاب بالصدمة وتتوالى الأحداث الشيقة.



يذكر أن الجدة ظهرت بشكل مفاجئ سابقًا لتقلب موازيين الاحداث،

حيث يعيش حفيدها ميران ريان قصة حب كبيرة مع حبيبته التي تسكن قلبه وروحه ويتمني أن يعيش معاها طوال حياته كلها، ولكن يعلم بأن والد حبيبته هو السبب في قتل والديه وتغرس جدته هذا الكلام وتؤكده لكي يبعد عنها، ولكن القدر يمكن من تغير مسار الأمور ويفعل المستحيل ويعود ميران لحبيبته وينسي كل شئ ويكتشف أن والد حبيبته لا يفعل شئ وأنها مجرد خدعة لتدمير حبهما.



يذكر أن زهرة الثالوث أحد المسلسلات التركية التي حازت على شهرة واسعة والاكثر مبيعا حول العالم، ومنذ عرض حلقاتها الأولى من الجزء

مواعيد عرض زهرة الثالوث

الأول الذي تم عرضه في 15 مارس 2019، وانتهى في 31 مايو 2019، حفرت مكانتها بين العمال الدرامية التركية وسط جمهور العربي بمختلف انحاء العالم.يشارك فيعدد من كبار النجوم وعلى رأسهم:" أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، أحمد تانسو تاشانلار، سردار أوزير، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، عايدة أكسل وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري، وغيرهم من النجوم".

لكل عشاق مسلسل زهرة الثالوث التركي"hercai menekşe "يمكنهم متابعته على " قناة ATV التركية" على النايل سات، وقناة ATV التركية على تركسات، وقناة ATV التركية على أسترا، والذي يتم عرضه بشكل أسبوعي وبالتحديد مساء كل يوم جمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.