تراند اليوم : كندة علوش ترد على شائعات حول زواجها وتثير تفاعلا واسعا.. إتفرج

تصدرت الفنان السورية، كندة علوش، محركات البحث على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، بعد تصريحاتها أمس الجمعة في برنامج “أبلة فاهيتا”.

وأثارت كندة علوش تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عندما كشفت في البرنامج المذاع على فضائية “أون إي” المصرية عن أبرز الشائعات التي رافقت زواجها من الممثل المصري، عمرو يوسف.

وأشارت إلى أنه بمجرد الإعلان عن زواجها من عمرو سعد طالتها شائعات حول وجود أطفال من زواجها الأول، وأنها أكبر منه في العمر، مؤكدة أنهما من نفس السن ولكنه أكبر منها قليلا.

كما كشفت كندة علوش للبرنامج أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها عمرو يوسف في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، لافتة إلى أنه شخص أنيق، وهو ما جعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.

وصرحت بأن زوجها يحبها جدا، ولا يستطيع أن يري غيرها ويعاملها بكل رفق وحنان، وأنه هو من بادر بالاعتراف بحبه لها.

وعندما قامت “أبلة فاهيتا” بـ”معاكسة” عمرو يوسف أمام كندة علوش، قامت الأخيرة بعمل حركة “خمسة وخميسة” لها خوفا من الحسد.

وعن كيفية تعاملها مع معجبات زوجها عمرو يوسف، أكدت كندة علوش أنها توبخ أي معجبة تتعامل مع زوجها بمبالغة وحماس شديد، بينما ترحب بالمعجبات المؤدبات اللاتي لا يتخطين حدودهن.

ورزقت كندة علوش وعمرو يوسف بطفلتهما الأولى “حياة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما.

