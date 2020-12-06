تراند اليوم : يسرا اللوزي تتصدر “جوجل”.. بسبب إيمي سمير غانم- شاهد

تصدرت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، محرك البحث “جوجل”، اليوم السبت، بسبب ما قالته عنها الفنانة إيمي سمير غانم.

وشاركت إيمي سمير غانم عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورة ليسرا اللوزي، وعلقت معها: “أجمل واحدة في العالم”.

وكان ظهور يسرا اللوزي في حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء الماضي، أثار جدلا، إذ يرى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن ملامحها تغيرت، وزعموا أن السبب هو خضوعها لعملية تجميل.

في حين دافع البعض الآخر عن يسرا اللوزي، وأكدوا أن ازدادت جمالا بفعل الأمومة، بعد إنجابها لطفلتها الثانية “نادية” قبل أشهر.

وكانت يسرا اللوزي شاركت صورا من حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، وكتبت معها: “من حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. سعيدة بمشاركتي فى لجنة تحكيم مسابقة “آفاق السينما العربية” مع زينة دكاش (مخرجة و منتجة من لبنان) و على مصطفى (مخرج من الإمارات)”.

وكانت آخر مسلسلات يسرا اللوزي التلفزيونية “قمر هادي”، الذي عرض في رمضان 2019، وهو من بطولة هاني سلامة، بينما كان آخر أفلامها “شنطة حمزة” مع الفنان حمادة هلال.

