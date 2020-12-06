تراند اليوم : “خالد زكى” احب النهايات السعيدة ولا احب الكأبة.. تفاصيل

خالد زكى احب النهايات السعيدة ولا احب الكآبة على الرغم من انى قدمت العديد من الشخصيات الدرامية الصعبة

قال الفنان خالد زكى انا احب اسمع اكثر مما اتكلم ولا توجد لازمة خاصة فى طريقة كلامى ، وذاكرتى جيدة حتى الان وانا هادى فى قيادة السيارة ، واول ما اصحى من النوم اقول الحمد لله .

و اضاف زكى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، طوال حياتى وانا انام بصعوبة شديدة جدا ، ولا احب مشاهدة افلام الرعب ، ولدى بعض الاحلام من الممكن ان تتكرر واحلم بوالدتى ووالدى كثيرا .

و تابع زكى ايقاعى بطيئ فى البيت والعكس فى الشغل ، و نصائحى للاخرين اكثر ودائما لاكثر الناس قربا لى ، و اكثر ما يضايقنى الكذب واقدر الوقت جدا اضحك بشدة عند مشاهدة عمل فنى هادف ، وانا احب القراءة واصمم ديكورات وقمت بتصميم الديكورات لعائلتى ودراستى متخصصة فى هذا ، واسعد عندما اقوم بالرسم.

و اعتقد ان الناى من اقرب الالات الموسيقية لى ، واحب المسرحيات وبخاصة لو جديدة ومتطورة وتجمع بين الاصالة والملاحم المسرحية القديمة ، واحب النهايات السعيدة ولا احب الكأبة على الرغم من انى قدمت العديد من الشخصيات الدرامية الصعبة .



