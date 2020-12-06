تراند اليوم : رانيا محمود ياسين غاضبة : تكريم والدي شرف لأي مهرجان

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تجاهل اسم والدها الراحل من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وردا على مطالبات الجمهور بتكريمه في الدورة الـ42 كتبت رانيا محمود ياسين “احنا ولا فارق معانا التكريم ده، وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، بس الناس فارق معاها أوي، مشكورين على مشاعركم الحلوة، تكريم بابي النجم محمود ياسين إضافه لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير، حبكم له هو أهم وأكبر تكريم”.

وافتتحت في السابعة من مساء الأربعاء الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها، وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.



