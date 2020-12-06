إلهام شاهين عن "حظر تجول": لأول مرة نتكلم عن زنا المحارم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين إن فيلمها الجديد "حظر تجول" يناقش إحدى أبرز القضايا المسكوت عنها اجتماعيا ويخجل الناس من طرحها.

وأضافت أن تلك القضية تخشى الأعمال الفنية طرحها بوضوح، ألا وهي زنا المحارم.



والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس وبطولة أمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، وبمشاركة الممثل الفلسطيني كامل الباشا.

وقالت بعد العرض العالمي الأول للفيلم، الجمعة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "لأول مرة نتكلم عن زنا المحارم، نتحدث بالطبع على استحياء شديد لأننا لا نستطيع جرح مشاعر الناس لكن المهم أن الرسالة وصلت، هو من بين الموضوعات المسكوت عنها ونخجل من مناقشتها سواء في الحياة العادية أو على الشاشة أو في الإعلام".





وأضافت "أعتقد أن هذا الفيلم سيفتح هذه الملفات وسيثير مناقشات كثيرة وكذلك سيعيد التذكير بضرورة تغليظ العقوبات لمثل هذه الأنواع من الجرائم".

وأكدت أن الفيلم "لا يسعى وراء الفضائح لكنه يتطلع إلى إيجاد حلول، نهدف إلى إصلاح المجتمع والتعامل بجدية مع مشاكلنا الواقعية".

ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية للمهرجان التي تضم 15 فيلما كما ينافس على جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان.





يتناول الفيلم قصة أم تخرج من السجن بعد قضاء عقوبة 20 عاما بتهمة قتل زوجها لكن ابنتها الوحيدة التي كبرت وكونت أسرة صغيرة تعاملها بمنتهى الجفاء وترفض تقبلها بعدما ظلت الأم طوال هذه السنين متكتمة على الدافع الحقيقي لارتكاب الجريمة.

وعن تأديتها دور الأم قالت إلهام شاهين: "منذ قرأت السيناريو عرفت أن الدور جديد ومختلف لأني لم أجسد مثل هذه المشاعر من قبل على الشاشة".

وأضافت "بعد الانتهاء من قراءة السيناريو كاملا والتعرف على باقي الأبعاد والشخصيات والقضية التي يناقشها بمنتهى الجرأة تحمست للعمل جدا".

وتعلن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأفلام الفائزة في 10 ديسمبر/ كانون الأول.