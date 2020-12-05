شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى: اشتريت جهازى للزواج أثناء تصوير "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة هنادى مهنى، إنها كانت خائفة من دورها في مسلسل "خيط حرير"، لكنها كانت متحمسة جدًا للقيام بالدور، وذلك خلال لقائها مع صناع المسلسل فى ضيافة الإعلامية لميس الحديدى.

من جانبها قالت الفنانة سوسن بدر خلال اللقاء، إن هنادى مهنى من الممثلات اللاتى تهتم بعملها، وهو ما يؤكد أنها ممثلة شاطرة، وفى نفس السياق كشفت هنادي أنها كانت تحضر للزواج أثناء تصوير مشاهدها فى "خيط حرير"، وقالت ساخرة: "وأنا بصور أقولهم ممكن أروح أجيب التلاجة"، مشيرة إلى أنها تشعر أن كل فريق العمل مقربين منها فلم تجد صعوبة في التعامل قائلة: "أنا أتعلمت كتير فى المسلسل، وفخورة إنى اشتغلت فيه، وبجد مى عدت كل توقعاتى عنها بجد إنسانة جميلة وتعطي طاقة إيجابية طوال الوقت".

وقال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك، إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائف من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا. على الجانب الأخر، أكد إبراهيم فخر أنه كان قلق بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسي للدراما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاحا كبيرا وصنع موسما خاصا، مشيرًا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، مشيرًا إلى أن شركة سينرجي تبذل مجهود كبير في صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان. أما الفنانة الكبيرة سوسن بدر أكدت أنها أحبت دورها في مسلسل "خيط حرير"، لانها لم تقم بدور شريرة من أجل الشر بل تجد الشخصية مركبة حيث تمارس الشر من أجل الحفاظ علي أبنائها لذلك وجدت الدور مهم، مشيرةً إلى أن الشخصية مكتوبة بإتقان شديد، وأنها تحب في مخرج العمل الاهتمام بالتفاصيل طوال الوقت وهو أهم شيء في الشخصية. وأضافت الفنانة سوسن بدر أنها صديقة لـ مى عز الدين، وأنها تحمل ميزة جميلة جدا وهى إنسانيتها التى لم تختفى رغم نجوميتها، وتسعى دائما لاختيار الأفضل. ويأتي الحوار بعد النجاح الكبيرالذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، حيث يتحدث نجوم وصناع المسلسل عن كواليس العمل وأبرز القضايا التي يطرحها بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتطرق إليها اللقاء. يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON"

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