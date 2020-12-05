شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بـ100 وش في مرحلة الكتابة وكاملة أبو ذكرى من الموهوبين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب مدحت العدل، إنه بالفعل كان يوجد اتجاه لتقدم جزء ثان من مسلسل بـ100 وش، مشيرًا إلى أن جمال العدل قرر تحويله إلى فيلم سينمائى، وذلك على خلفية أن كاملة أبو ذكرى لا تعمل على مسلسلات متتالية، مشيرًا إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور، والفيلم حاليا في مرحلة الكتابة، مؤكدًا أنه في حالة عدم رضائنا على السيناريو لفيلم بـ 100 وش، لم نقدمه خاصة أن الجمهور ارتبط بالعمل، حيث ما يهمنا في المقام الأول هو الجمهور .

وأكد العدل خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن المخرجة كاملة أبو ذكرى، سيدة جميلة ولا تستهوى كتابة أمورًا مجهولة، هي فقط لا تحب شكل من أشكال عدم الاتزان في كل شيء، خاصة أنها من المواهب في مصر، لافتاً إلى أن الموضوع اتقفل وراح لحاله.

وفى السياق ذاته، أكد العدل أن الأجيال القديمة تربت على احترام الجمهور، ولنا مثال وهو النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز كنت أدخل عليه الغرفة فى مسلسل محمود المصرى، أجده بيذاكر في كشكول ومفرغ فيه كل المشاهد، لذلك هؤلاء النجوم يعلمون قيمة الفنان بكل الأشكال .