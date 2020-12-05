شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يصطحب زوجته داليا مصطفى وشقيقته منال سلامة فى عرض فيلمه "عمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفنان شريف سلامة علي السجادة الحمراء الخاصة بفيلمه الرعب "عمار" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، علي مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية، واصطحب معه زوجته الفنانة داليا مصطفي، وشقيقته الفنانة منال سلامة.

كما حضرت، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة ميساء مغربي، السيناريست تامر حبيب، والفنان رامي وحيد، سارة الطباخ.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً فى امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب ملىء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضاً بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية