شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: حبيت شخصيتى فى "خيط حرير" لأنها شريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الإعلامية لميس الحديدي فريق عمل مسلسل "خيط حرير"، علي رأسهم النجمة سوسن بدر والفنانة الشابة هنادي مهنى والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، ومخرج المسلسل إبراهيم فخر، وكشفت الحديدى عن عدم حضور مي عز الدين بطلة المسلسل، موضحة أن هذا يرجع إلى أنها قررت منذ فترة الانقطاع عن الظهور الإعلامى، وأنها تحترم هذا القرار، وتتمنى أن تعود للظهور الإعلامى قريبا.

وقال مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك، إنه عرض فى البداية فكرة المسلسل على المخرج، وكان خائف من رد فعل المخرج ومى، لكنهما تحمسًا لفكرة المسلسل جدا.

على الجانب الأخر، أكد إبراهيم فخر أنه كان قلق بطرح المسلسل بعيدا عن شهر رمضان باعتباره الموسم الأساسي للدرما، لكن بعد تجربة "خيط حرير" وجد أنه حقق نجاح كبير وصنع موسم خاص، مشيرا إلى أن أى عمل جيد يجذب المشاهد، مشيرا إلى أن شركة سينرجي تبذل مجهود كبير في صنع أكثر من موسم غير موسم رمضان.

أما الفنانة الكبيرة سوسن بدر أكدت أنها أحبت دورها في مسلسل "خيط حرير"، لانها لم تقم بدور شريرة من أجل الشر بل تجد الشخصية مركبة حيث تمارس الشر من أجل الحفاظ علي أبنائها لذلك وجدت الدور مهم، مشيرةً إلى أن الشخصية مكتوبة بإتقان شديد، وأنها تحب في مخرج العمل الاهتمام بالتفاصيل طوال الوقت وهو أهم شيء في الشخصية.

وأضافت الفنانة سوسن بدر أنها صديقة لـ مى عز الدين، وأنها تحمل ميزة جميلة جدا وهى إنسانيتها التى لم تختفى رغم نجوميتها، وتسعى دائما لاختيار الأفضل.

ويأتي الحوار بعد النجاح الكبيرالذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، حيث يتحدث نجوم وصناع المسلسل عن كواليس العمل وأبرز القضايا التي يطرحها بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتطرق إليها اللقاء.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON"