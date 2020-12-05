شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يبحث مع "ناسا" إمكانية تصوير مشاهد بالفضاء لفيلم "Mission Impossible 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفنان العالمي توم كروز اتصالات مع مسئولين في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبحث إمكانية تصوير مشاهد سينمائية في فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7 "، ليصبح أول نجم هوليود يصور مشاهد سينمائية في الفضاء الخارجي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويسعى توم كروز إلى نقل شجاعته إلى آفاق جديدة، بحيث يصبح أول نجم هوليوود يصور في الفضاء، حيث أكدت تقارير أجنبية أن الممثل العالمي البالغ من العمر 58 عامًا، بحث في إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوي للأرض كجزء من سلسلة أفلامه " Mission: Impossible".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن توم كروز على استعداد لدفع مبالغ كبيرة لتحقيق طموحه، وقد تحدث بالفعل إلى وكالة ناسا حول مشروعه الجريء، زاعما أن وكالة ناسا تعتقد أيضًا أن خطط توم كروز المغامرة "ممكنة".



توم كروز

ويواصل الفنان العالمي توم كروز تصوير مشاهد جديدة من فيلمه الجديد "Mission: Impossible 7" في روما، حيث بدأ في تصوير مشاهد مع الشرطة، مرتديا الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.

وشوهد توم كروز في إطلالة أنيقة، حيث ارتدى صدرية رمادية وقميصا أبيض ناصعا وربطة عنق مخططة، والتقطت عدسات المصورين لقطات للممثل البالغ من العمر 58 عامًا خلف عجلة القيادة في سيارة "فيات 500" تتسم بكونها كلاسيكية صفراء، بينما كان يستعد لمشاهد المواجهة المثيرة مع فرقة من سيارات الشرطة .