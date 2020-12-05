قميص تاريخي ارتداه مايكل جوردان يسجل سعرًا غير مسبوق في مزاد

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت دار جوليانز للمزادات إن قمصاناً ارتداها لاعبون مثل نجم كرة السلة مايكل جوردان في مناسبات مهمة وقميصاً ارتداه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بيعت بأسعار قياسية خلال مزاد للتذكارات الرياضية الأسبوع الماضي.
فقد بيع القميص الرسمي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي مُنح لجوردان في اليوم الذي وقع فيه لفريق شيكاغو بولز عام 1984 مقابل 320 ألف دولار، وهو أعلى سعر يُباع به قميص لجوردان.
وقالت دار جوليانز إن قميص كرة السلة الذي ارتداه أوباما عام 1979 خلال عامه الأخير في مدرسة بوناهو في هاواي بيع بسعر قياسي بلغ 192 ألف دولار.
كما وبيع القميص الأبيض رقم 7 الذي ارتداه لاعب كرة القدم الأميركية السابق كولين كايبرنيك في عام 2011 خلال مباراته الأولى مع فريق سان فرانسيسكو 49 مقابل 128 ألف دولار.
وكان كايبرنيك أحد أبرز الشخصيات الرياضية وأكثرها إثارة للجدل في الولايات المتحدة، ففي عام 2016 قام بالركوع خلال عزف النشيد الوطني الأميركي لتسليط الضوء على وحشية الشرطة لتكون تلك اللفتة مصدر إلهام فيما بعد لحركة “بلاك لايفز ماتر” أو “حياة السود مهمة”.
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