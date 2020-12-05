في الفلبين.. العصا لمن عصى قواعد التباعد الاجتماعي!

متابعة بتجـــــــــرد: هددت الشرطة الفلبينية من لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بالضرب بالعصي، فيما تواجه البلاد انتشار فيروس كورونا خلال موسم الأعياد.

وقال الجنرال سيزار بيناج قائد الفريق المكلف بمكافحة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي، إن قوات الشرطة والجيش ستنظم دوريات في الأماكن العامة في العاصمة مانيلا وبؤر تفشي مرض كوفيد-19 وهم يحملون عصي من الخيزران بطول متر لقياس التباعد.

وأضاف:”يمكن استخدامها لضرب المتعنتين”،‭‭‭ ‬‬‬ مشيراً إلى أن “دوريات التباعد الاجتماعي ستركز على المناطق ذات الكثافة المرتفعة مثل محطات النقل والأسواق العامة”.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطة حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين انتقدوا أسلوب الحكومة في مكافحة الجائحة.