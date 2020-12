شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يبدأ مشروعا جديدا بعيد عن عالم الموسيقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى دريك قرر أن يفاجئ محبيه وعشاقه من مختلف الأعمار بإعلانه عن تفاصيل مشروعه الجديد الذى اطلقه مؤخرًا .

أطلق دريك البالغ من العمر (34 عامًا) خطه الرسمى من الشموع المعطرة، بما فى ذلك الشموع التى يُقال فى الواقع أنها تشبه رائحة مغنى الراب الشهير .

وفقًا لـ"Revolve"، الشركة التى تعاون معها دريك فى التصميم، فإن الشمعة التى تبلغ قيمتها 80 دولارًا تعطى "عطر المسك الناعم الذى يعطى الجواء جراءة وجمال، ويُقال إن رائحة الشمعة، التى تسمى "Carby Musk" تحتوى على "روائح المسك والعنبر والكشمير والجلد المدبوغ والمخمل، وفى الواقع تنبعث منه رائحة دريك إنه العطر الشخصى الذى يضعه النجم الشهير، كما تضم مجموعة الشموع عددًا آخر من العطور التى طرحت لتناسب كل الأذواق .



يذكر أن النجم العالمى دريك الذى بدأ مسيرته الفنية عام 2001، وقدم عددا من الأغنيات التى حققت نجاح كبير حول العالم، ومن أبرز هذه الأغنيات "laugh now cry later" و "hold on, we're going home " و"hotline bling" و"find your love" و "started from the bottom"، وغيرها.