شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشارك جمهوره صورة عائلية مع ابنه تيام: قعدة عربي مع تيمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومتابعيه بصورة عائلية برفقة ابنه تيام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث علق على الصورة قائلاً: "قعدة عربي مع تيمو"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية، كما نشر مقطع فيديو خلال مشاهدته مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر المقامة حاليا على ملعب برج العرب.



مصطفى قمر وابنه تيام

من ناحية أخرى، طرح مصطفى قمر، أغنيته الجديدة مؤخرا التى حملت اسم "حلم ولا علم" مع مطرب الراب مروان السداوى عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كما نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على انستجرام.



الفنان مصطفى قمر ينشر صورة عائلية عبر انستجرام

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام بمدينة الجونة على هامش مهرجان الجونة الشهر الماضى بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا وآسر ياسين وإلهام شاهين وشيرين رضا، وتامر حبيب وبوسى شلبى وأحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدى وبسمة، ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.



الفنان مصطفى قمر