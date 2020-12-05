شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الاسكندرية تحفل بأعياد الكريسماس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ، برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الجديد، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة كورال القاهرة الاحتفالي وأوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة المايسترو أحمد فراج و من إخراج عبدالله سعد ومشاركة نجوم الفرقة ،وذلك فى تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 10 من ديسمبر الجارى

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن الحفل يشارك فيه كلا من ايمان مصطفي ، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، مصطفي محمد، جولي فيظي ،عبد الوهاب السيد ،جاكلين رفيق ، عماد عادل ، انجي محسن، داليا فاروق، جيهان فايد، جالا الحديدى ، منى رفلة ،امينة خيرت ، عزت غانم، الهامي أمين ـتامر توفيق، ليلي ابراهيم ،هشام الجندى ، سلمى الجبالى ،ابراهيم ناجى ، نورستا المرغني ، أسامة علي ،برهان الدين فاروق ، عمرو مدحت و يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المختارات العالمية لأغانى الكريسماس.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون