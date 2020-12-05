شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تتخذ الإجراءات القانونية ضد معجب حاول اقتحام منزلها مرتين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كايلى جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية تشعر بالقلق بصورة كبيرة أكثر من أي وقت مضى ما دفعها للذهاب إلى المحكمة وفقًا لتقرير نشره موقع TMZ، حيث أكد أنها ذهبت بسبب اتخاذ إجراء حماية من شخص حاول اقتحام الكمبوند التى تعيش بداخله مرتين.

كما أضاف التقرير أنه وخلال المرة الثانية اصطدم بالأمس، وأبلغهم أنه لم يأتي لغرض السرقة وإنما أمنيته الوحيدة هى رؤية كايلى جينر، وفقاً لما تم ذكره خلال التقرير، ما دفع كايلى التي تبلغ 23 عاماً من اتخاذ قرار الذهاب إلى المحكمة لحماية نفسها من هذا الشخص الذى يدعى بيرجكويست بالإجراءات القانونية ضده خوفاً من أن يتعرض لها فيما بعد.



منزل كايلى جينر

من ناحية أخرى خطفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر الأنظار مؤخراً أثناء ركوبها طائرتها الخاصة مع ابنتها ستورمى، حيث سلط موقع الديلى ميل الضوء على الطائرة التى تتسع لـ 10 مقاعد فقط، وفقاً لما أكده التقرير، وأضاف أن سعر الطائرة يصل إلى 73 مليون جنيه استرلينى لتنضم بذلك إلى سلسلة الأرقام الباهظة التى تتمتع بها عائلة كارداشيان وكايلى تحديداً.

كما سبق واحتفلت كايلى جينر أحد أثرياء المشاهير حول العالم، والتى صنفت فى وقت سابق من قبل مجلة فوربس على أنها أصغر ملياردير عصامى حول العالم، بمرور 5 سنوات من إنشاء خط براند التجميل الذى يحمل اسمها KYLIE حين علقت على عدة صور من عملها عليه.

وكتبت كايلى جينر: "أشكركم من أعماق قلبي، لكل من ساندني على مر السنين، لقد كان هذا حقًا حلمًا أصبح حقيقة وأنا محظوظة لأن أفعل ما أحبه كل يوم".