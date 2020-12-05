شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى بطلا أمام ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل" في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم محمود عبد المغنى على عقود مشاركته في مسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل من إنتاج سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، حيث يجسد عبد المغنى شخصية محورية ومهمة في أحداث المسلسل، الذى يلتقى فيه مع ياسر جلال للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "ظل الرئيس" عام 2017.

وفى السياق ذاته، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، جلسات عمل يوميه مع فريق العمل ومؤلف المسلسل وبطل العمل ياسر جلال وحسام شوقى مدير عام سينرجى، للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، حيث مازالت الشركة تجرى إبرام باقى التعاقدات للبدء في التصوير مباشرة .

محمود عبد المغنى يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير" بطلة النجمة مى عز الدين، ويعرض على قناة ON، ويشارك في بطولته كل من عبد الرحيم حسن، مى سليم، محمد على رزق، نيقولا معوض، سوسن بدر، أحمد خليل، يوسف عثمان، هنادة مهنى، وعدد كبي رمن ضيفو الشرف، تاليف محمد سليمان عبد المالك، اخراج إبراهيم فخر.

كانت أخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الفتوة ، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خالد صالح، وعدد كبير من الفنانين، اخراج حسين المنباوى .