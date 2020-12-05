أمينة خليل: مش هتجوز غير لما كورونا تنتهي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة أمينة خليل، ما تردد عن تحديد موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، وإقامته بالفترة المقبلة في مدينة الجونة.

وقالت خليل، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "مش عارفة ليه طلعت الأخبار دي، الأخبار دي مش حقيقية، أنا لسه مخطوبة زي ما كل الناس عارفة، وحتى الآن إحنا مقررنش الفرح هيبقى امتى، بس لما كورونا تخلص نبقى نشوف".

وكشفت أنها تؤجل إقامة حفل زفافها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قولنا نستنى لحد ما كورونا تنتهي عشان إحنا عايزين نعمل فرح كبير، ووقتها هنعلن ده، ورجاء محدش يطلع إشاعات عليّا".

واحتفلت الفنانة أمينة خليل بخطبتها لرجل الأعمال عمر طه، في منتصف يونيو الماضي.