"الموت مش بعيد".. بشرى تكشف سبب طلبها مدفن بدلا من الشبكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة بشرى، عن سبب طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، أن يشتري لها "مدفن" بدلا من الشبكة.

وقالت بشرى، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "الموت مش بعيد يا جماعة، ولازم نفضل نفكر نفسنا، السنة دي خسرنا ناس كتير أوي من أصدقائنا وأساتذتنا وأحبابنا وشباب صغير في السن، امبارح لسه صديق ليّا قدي في السن توفي وهو نايم".

أضافت: "محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة، الناس المؤمنة بجد لازم تتصالح مع الموت زي ما تتصالح مع الحياة".

تابعت: "أنا طلبت مدفن عشان إن شاء الله ربنا يتوفاني وأنا معاه، ويا إما أودعه يا إما يودعني، وليّا بُعد آخر في طلبي للمدفن في يوم هعلنه، سمعت كذا موقف قبل كده أثر فيّا".

واحتفلت بشرى بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته المنتهية مؤخرا.