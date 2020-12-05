تراند اليوم : شاهد.. تسريب فيديو لوالدة فنانة شهيرة تهددها: سأفضحك أنت وأبوكي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا ظهر فيه صوت السيدة منى السابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة حلا الترك، قيل إنه مُسرب لها، حيث كانت تهدد ابنتها وجدتها وكل من حولها ممن يتدخلون في أمورهما الشخصية بفضحهم.

وقالت والدة حلا الترك: "شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة.. أي شيء بيصير وإذا وأنا مثل ما بتقولين إني أنا بايجة بذاتك مثل ما إنتي تقوليلهم.. قبل أنا أدش وأحط رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم".

وأضافت منى السابر: "مو بس جدتك.. راح أفضحك إنتي وأبوبكي وكل اللي أنا كنت ساكتة عليه.. أنا ساكتة عشانكم عشان ما تتبهدلون عشان الناس ما تعرف فضايحكم".

واستطردت منى السابر قائلة: "راح أقول كل شيء راح أسجل فيديو وراح أنشره وهشوف يا أنا يا إنتي يا ستك واللي ماشي وراهم وراح أخلي سمعتكم على كل لسان".

