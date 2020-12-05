NETFLIX تُعلن عن بدء إنتاج المسلسل الياباني FIRST LOVE

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"هيكاري ميتسوشيما" و "تاكيرو ساتوه"

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة Netflix، عن بدء إنتاج مسلسل Netflix الياباني الأصلي First Love في عام 2022.

يُستوحى المسلسل ذو السيناريو المكتوب، من أشهر أغاني ألبوم "أوتادا هيكارو " - First Love )1999) الرائعة، ومن ألبوم Hatsukoi ) 2018)، الذي تم إطلاقه بعد حوالي عقدين من الألبوم الأول.

وقد ظهرت "أوتادا" لأول مرة وهي لا تزال مراهقة في السادسة عشر من عمرها، وأصبحت واحدة من أشهر المغنّين ومؤلّفي الأغاني في جيلها في لمح البصر. إضافة إلى ذلك، أصبح ألبوم First Love أكثر الألبومات مبيعًا في اليابان على الإطلاق.

يروي مسلسل First Love قصة الحُب الأول الأصليّة لشابّ وشابّة يتعرّفان على بعضهما بعضًا في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، ويكبران معًا في القرن الحادي والعشرين، لينتهي بهما المطاف إلى الوقت الحالي، فيما يكتشفان الأسرار التي جعلت من علاقتهما علاقة لا تُنسى رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على بدايتها.

وسيتشارك كل من "هيكاري ميتسوشيما" و"تاكيرو ساتوه" البطولة، حيث ستؤدّي "ميتسوشيما"، التي تشتهر بأدائها الرائع والجريء، دور مضيفة الطيران الطموحة "ياي نوغوتشي"، التي تدرك بأن القدر يخبّئ لها خططًا أخرى عند تعرّضها لحادث مأساوي في خضمّ مسيرة تحقيق أحلامها. وسيؤدّي "ساتوه"، الذي أظهر تنوّعًا هائلًا في أدائه ما بين الحركة إلى الرومانسية، دور المخلص "هاروميشي ناميكي"، الذي عمل في وقت ما طيّارًا في قوّات الدفاع الذاتي، إلا أنه ترك ذلك المجال المهني لاحقًا.

ستتولّى "يوري كانشيكو" مهام إخراج المسلسل وتأليفه، وهي لا تشتهر بأعمالها الروائية المكتوبة فحسب، بل الوثائقية والدراما المكتوبة والأغاني المصوّرة، وذلك منذ أول ظهور لها في عام 2004.

وبالنسبة لـ "أوتادا"، التي ألّفت في الماضي العديد من الأغاني لأعمال دراميّة مكتوبة وأفلام، يُعدّ هذا المسلسل ذو السيناريو المكتوب هو المسلسل الأول على الإطلاق المستوحى من أغانيها.

من المقرّر عرض مسلسل First Love في جميع أنحاء العالم في عام 2022.