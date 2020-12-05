قصة ظهور ابنة لـ فؤاد خليل بعد 8 سنوات من وفاته.. وهكذا علّق أولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فوجئ أبناء الفنان الراحل فؤاد خليل، بتداول صورة لفتاة تُدعى "حنين" ويشار لها بأنها ابنة الكوميديان القدير، وذلك بعد رحيله عن دنيانا منذ نحو 8 سنوات.

وتداول رواد عبر "إنستجرام" الصورة مصحوبة بعبارة: "صورة حديثة لحنين ابنة الفنان الجميل فؤاد خليل الله يرحمه".

أسرة الفنان الراحل لم تقف صامتة، وعلّقت ابنته "منة" قائلةً: "دي مش بنته، أنا بنته الوحيدة وليا أخ تاني، ويا ريت نشيل البوست".

فيما علّق نجله أحمد فؤاد خليل قائلا عبر حسابه بـ"فيسبوك": "يا آه الحمد لله لقيت أختي اللي كانت تايهة في الهند اللي أنا وأختي (منة الله) مكناش لقينها لحد ما شوفنا البوست ده وعترنا فيها تحت الفيل، حزين ولكن مشيئة ربنا أنها ممتش".

الفنان فؤاد خليل من مواليد 1 نوفمبر عام 1940، تزوج من إحدى زميلاته بكلية طب الأسنان بعد أن جمعته بها علاقة حب وأنجب منها ابنيه "أحمد ومنة الله"، وخلال دراسته تقدم لاختبارات معهد التمثيل ورسب مرتين، كما قضى في كلية الطب 10 سنوات بدلا من 7 لانشغاله بالفن والتحاقه بفريق المسرح الجامعي.

شارك فؤاد خليل في العديد من الأعمال على مدار سنوات، وأصيب بجلطة أثناء عمله في فوازير "عمو فؤاد" وأقعده الشلل لمدة اقتربت من 8 سنوات وابتعد عن الفن حتى وفاته في 9 أبريل عام 2012.