أول تعليق من عمرو محمود ياسين على عدم تكريم والده في مهرجان القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان عمرو محمود ياسين، على عدم تكريم اسم والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي والتي تحمل رقم 42.

ونشر عمرو، صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلّقا: "ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني وتتساءل عموما.. كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر، اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟ وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر".

أضاف أنه: "كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورته لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام، ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان السينما الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها وأنه قدّم ما يقارب 170 فيلما".

تابع: "وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم.. أو غير مدرك.. أو أي حاجة".

اختتم: "عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.. آمين".

فيما علّق الفنان أحمد السعدني على ما كتبه نجل محمود ياسين قائلا: "الله يرحمه.. شرف لأي مكان تكريم العظيم محمود يس".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.