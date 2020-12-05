فيديو| ويزو تستعرض حديقة منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، جمهورها مقطع فيديو من داخل حديقة منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". أوضح الفيديو وجود ألعاب ترفيهية، و"عجلة" صغيرة، علق أحد متابعيها: "حقك يا أم إسماعيل، ربنا يخليهولك ويديلك ربنا أخت لإسماعيل". رزقت الفنانة ويزو بطفلها الأول "إسماعيل" من زوجها شريف حسني، مارس 2019. تشارك "ويزو" في مسرحية "اللوكاندة"، ويشارك فيها أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.

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