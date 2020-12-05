١٣ ديسمبر.. تيم حسن يروج لأول عرض مفتوح لمسلسل "العميد" على mbc1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان تيم حسن، على الترويج لأول عرض مفتوح، لمسلسل "العميد" على قناة "MBC1"، يوم ١٣ ديسمبر الجاري.

وكتب تيم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏العَميد.. الأسبوع القادم في ١٣ ديسمبر.. أول عرض مفتوح لـه على MBC1.. إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION ، تأليف وإخراج ‎باسم السلكا".

وكان أول عرض جماهيري لمسلسل "العميد" على منصة "شاهد" يوم ١٦ يناير الماضي.

‏مسلسل "العميد" يحكي قصة النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب، وهو من كتابة وإخراج باسم السلكا، ويتقاسم بطولته تيم حسن مع كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.