تزوجت 5 مرات وماتت بالسرطان.. معلومات عن فايزة أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل محبو الفنانة فايزة أحمد بعيد ميلادها الـ86، إذ أنها من مواليد 5 ديسمبر عام 1934.
في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عنه فايزة أحمد:
- ولدت فايزة أحمد بيكو الرواس في مدينة صيدا اللبنانية في 5 ديسمبر عام 1930.
- نشأت في مدينة دمشق السورية، وتقدمت للإذاعة السورية، إلا أنها لم توفق حينها.
- انتقلت إلى حلب وقدمت في إذاعة حلب، وبالفعل نجحت وذاع صيتها وطلبتها إذاعة دمشق.
- جاءت بعد ذلك إلى مصر وتقدمت للإذاعة المصرية، وقدمها الإذاعي صلاح زكي.
- - تعاونت خلال مسيرتها الفنية مع أكبر الملحنين، منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد سلطان، ومحمود الشريف.
- من أبرز أغانيها: "يالا أسمراني"، "يا تمر حنة"، "ليه يا قلبي"، "أنا قلبي إليك ميال"، وغيرها من الأغاني.
- شاركت في عدد من الأعمال أبرزها "تمر حنة"، "ليلى بنت الشاطئ"، و"امسك حرامي".
- تزوجت 5 مرات، ولديها من الأبناء أربعة: " فريال، كرم"، وتوأمان هما طارق وعمر.
- رحلت الفنانة فايزة أحمد عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد صراع مع سرطان الثدي، عام 1983.
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