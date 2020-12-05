تراند اليوم : أشعلت مواقع التواصل.. صورة نادرة لعبد الحليم حافظ في لحظة انهيار

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وتظهر الصورة التي تم تداولها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عبد الحليم حافظ وهو يبكي بحرقة عقب سماعه لنبأ وفاة عازف الكمان أنور منسي.
وبحسب ما تداوله حول قصة الصورة فإن عازف الكمان أنور منسي هو زوج الفنانة الراحلة صباح ووالد ابنتها هويدا.
وقد توفي منسي عقب سقوطه من صهوة حصان وهو في سن الـ 39 من عمره.
وكان منسي مقربا من الفنانين الكبار، خاصة أم كلثوم وعبد الحليم، الذي كانت تجمعه به علاقة وصداقة قوية.
وقد تزوج منسي من الفنانة الراحلة صباح واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات أنجبا خلالها ابنتهما هويدا في العام 1952.
وجاءت حادثة وفاته في عام 1961، بعد تعرضه لحادث أليم عند سقوطه عن ظهر حصان كان يستقله بمنطقة الهرم.