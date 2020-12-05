غدا.. مسابقة سينما الغد تواصل عروضها بـ "حنة ورد" و"الحرفي" و"الحياة على الهامش"

يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الأحد بمسرح الهناجر، الجزء الثاني من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج غدا 4 أفلام، هي؛ المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوثائقي الأيطالي "الزهور، الزهور، الزهور" إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأول

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم "الحياة على الهامش" إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي "الحرفي" إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في

السادسة مساء غدا الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.