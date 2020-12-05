يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الأحد بمسرح الهناجر، الجزء الثاني من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
ويعرض ضمن برنامج غدا 4 أفلام، هي؛ المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوثائقي الأيطالي "الزهور، الزهور، الزهور" إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأولبالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم "الحياة على الهامش" إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي "الحرفي" إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في
الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. مسابقة سينما الغد تواصل عروضها بـ "حنة ورد" و"الحرفي" و"الحياة على الهامش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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