غدا.. فيلم " أرض الرحّل" الفائز بالأسد الذهبي في فينسيا بمهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة مساء غدا الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

كما يعقد في الساعة 4:45 من مساء غدا الأحد، بمسرح WE جلسة نقاشية

بعنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

يشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.

يعقد في الساعة 12:45 من مساء غدا الأحد بمسرح WE، حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة MBC، كما ينضم أيضا للمناقشة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وفي فندق ماريوت بالقاهرة تتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي و جيليان مكي"، وذلك في الساعة 11 صباحاً.