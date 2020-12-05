مرصع بـ 12 ألف ماسة ..خاتم يدخل موسوعة غينيس

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 5:50 مساءً

دخل خاتم “ذي ماريجولد” أو خاتم الازدهار” موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، والذي جاء على شكل زهرة ومرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة.

ويفخر صانع هذه الجوهرة، وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر، بالخاتم لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة “ذي ماريجولد – خاتم الازدهار”، 12638 ماسة وتزن ما يقرب من 165 جراما.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند الجمعة إن الجوهرة “مريحة ويمكن حملها بسهولة”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورأى هذا “المشروع الحلم” النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

وأوضح بانسال: “لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من 10 آلاف ماسة”، و”على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف”.

وحطم بانسال الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى عروضا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن “لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن”.