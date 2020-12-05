تراند اليوم : صور نجلاء بدر تتحدث عن الأناقة في عصرها – إتفرج

خضعت الممثلة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة.

ظهرت نجلاء بفستان طويل ومفتوح من الجانب بألوان متداخلة بها درجات الأخضر، وشعر منسدل مموج، وعلقت على الصورة عبر حسابها بتطبيق Instagram، كاتبة: “????????????????????????????

و نبتدي منين الحكاية”.

عُرض لها مؤخرا حكاية “لازم أعيش” ضمن مسلسل “إلا أنا”، وشاركها البطولة كل من جميلة عوض وأحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وباسم مغنية وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

يشار إلى أن نجلاء بدر تنشغل هذه الأيام في تصوير دورها في مسلسل “لؤلؤ”.

مسلسل “لؤلؤ” من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وتعمل مي عمر على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

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